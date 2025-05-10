В Батайске 59-летний мужчина забил до смерти мать

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В городе Батайске Ростовской области мужчина забил мать до смерти. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».По версии следствия, 7 мая этого года мужчина выпивал дома на улице Комарова. В какой-то момент он начал конфликтовать с 79-летней мамой. Слово за слово, и мужчина набросился на родственницу. Он начал избивать ее руками и ногами, а затем добил черенком от лопаты. Женщина погибла на месте от полученных травм.Мужчину задержали. В отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.В СУ СК по Ростовской области сообщили, что обстоятельства случившегося выясняют.