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В Азовском районе 20-летний водитель «ГАЗели» насмерть сбил пенсионерку

В Азовском районе 20-летний водитель «ГАЗели» насмерть сбил пенсионерку
В Азовском районе 65-летняя женщина погибла под колесами «ГАЗели». Трагедия случилась утром 22 июня в селе Елизаветовка.

Около 7 часов 20-летний парень за рулем «ГАЗ-330252» ехал по улице Дзержинского. В районе дома № 6 он начал сдавать назад. В это время за машиной шла 65-летняя женщина. Автомобилист не заметил ее и сбил.

- В результате ДТП пенсионерку с травмами доставили в больницу, - сообщил инспектор БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков.

Врачи боролись за жизнь пострадавшей, но спасти не смогли. Женщина скончалась в стенах медучреждения.

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