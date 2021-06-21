В Азовском районе 20-летний водитель «ГАЗели» насмерть сбил пенсионерку

В Азовском районе 65-летняя женщина погибла под колесами «ГАЗели». Трагедия случилась утром 22 июня в селе Елизаветовка.Около 7 часов 20-летний парень за рулем «ГАЗ-330252» ехал по улице Дзержинского. В районе дома № 6 он начал сдавать назад. В это время за машиной шла 65-летняя женщина. Автомобилист не заметил ее и сбил.- В результате ДТП пенсионерку с травмами доставили в больницу, - сообщил инспектор БДД ОГИБДД МО МВД России «Азовский» Геннадий Правдюков.Врачи боролись за жизнь пострадавшей, но спасти не смогли. Женщина скончалась в стенах медучреждения.