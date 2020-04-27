В Азове ребёнок c дедушкой провалились в люк с водой

Ребёнок провалился в люк в Азове. ЧП произошло вечером 28 апреля на улице Мира. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.По словам свидетелей инцидента, мальчик прыгнул на крышку люка, которая была не закреплена, и провалился в коллектор. Внизу оказалась вода.На выручку к ребёнку пришёл дедушка. Но, вытащив его, пенсионер сам попал в ловушку. Чтобы вызволить азовчанина, понадобилась помощь спасателей.В результате инцидента никто не пострадал. Ни пенсионер, ни ребёнок не получили серьёзных травм.