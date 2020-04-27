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В Азове ребёнок c дедушкой провалились в люк с водой

В Азове ребёнок c дедушкой провалились в люк с водой
Ребёнок провалился в люк в Азове. ЧП произошло вечером 28 апреля на улице Мира. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

По словам свидетелей инцидента, мальчик прыгнул на крышку люка, которая была не закреплена, и провалился в коллектор. Внизу оказалась вода.

На выручку к ребёнку пришёл дедушка. Но, вытащив его, пенсионер сам попал в ловушку. Чтобы вызволить азовчанина, понадобилась помощь спасателей.

В результате инцидента никто не пострадал. Ни пенсионер, ни ребёнок не получили серьёзных травм.

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