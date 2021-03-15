В Азове в асфальте появилась дыра размером с машину
В Азове на проезжей части провалился асфальт. Происшествие произошло на пересечении переулков Севастопольского и Черноморского 17 марта около полудня.
Видео с места инцидента появилось в социальных сетях. На снимках видно, что размер дыры оказался с габариты легковой машины. Кроме того, асфальт продолжает крошиться, тем самым увеличивая периметр пропасти.
Вероятно, дорога ушла из-под колёс автомобилей рядом с канализационным люком или водопроводными сетями. В настоящее время обвал оградили, чтобы пешеход или машина не попались в ловушку.
Напомним, в Ростове-на-Дону в 2018 году новый кроссовер полностью провалился в дыру в асфальте. На пересечении улиц Ереванской и 31-я Линия покрытие проезжей части обрушилось прямо под припаркованной машиной. В момент происшествия её владелица находилась дома. Услышав звук сигнализации и жуткий грохот, она выглянула из окна и увидела свою иномарку в яме. Оказалось, что земля была вымыта канализационной водой. После этой неприятной ситуации женщина получила компенсацию от водоканала.