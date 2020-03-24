В Азове при пожаре в частном доме погиб 47-летний мужчина



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В Ростовской области произошёл пожар с погибшим. Трагический случай произошёл в Азове на улице Чеботарёва. Около 6 часов 26 марта здесь загорелся частный дом.



На место направили восемь пожарных и две единицы техники. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, к моменту их прибытия огонь пылал на площади 24 квадратных метра.



Ликвидировать возгорания удалось примерно за 15 минут. В результате ЧП погиб один человек. После тушения в доме обнаружили тело 47-летнего мужчины. Причина пожара устанавливается.