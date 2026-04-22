Таганрог и Азовский район: в Ростовской области утром 22 апреля отразили атаку БПЛА

Утром 22 апреля над двумя муниципалитетами Ростовской области отразили атаку беспилотников. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, атаку отразили над Таганрогом и Азовским районом.Режим угрозы применения БПЛА был введен еще в вечером 21 апреля. В течение ночи дроны сбили над Верхнедонским районом. Утром атаку БПЛА в небе над регионом вновь отразили.- Сегодня утром в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область несколько БПЛА уничтожены в городе Таганроге и в Азовском районе, – заявил Юрий Слюсарь.По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений на земле. Информация о возможных последствиях атаки продолжает уточняться.