В Ростовской области водитель «Лады» насмерть сбил пенсионерку

В Ростовской области 24-летний водитель «Лады Гранты» насмерть сбил 74-летнюю женщину. Трагедия произошла 10 августа в Орловском районе.По предварительным данным, мужчина ехал из хутора Широкого в сторону поселка Красноармейского. Пожилая женщина шла туда же, предположительно по обочине. Скорее всего, водитель «Гранты» не успел среагировать и врезался в пешехода.Как сообщают в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии 74-летняя женщина скончалась на месте.По данному делу проводится проверка.