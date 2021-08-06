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В Ростовской области водитель «Лады» насмерть сбил пенсионерку

В Ростовской области водитель «Лады» насмерть сбил пенсионерку

В Ростовской области 24-летний водитель «Лады Гранты» насмерть сбил 74-летнюю женщину. Трагедия произошла 10 августа в Орловском районе.

По предварительным данным, мужчина ехал из хутора Широкого в сторону поселка Красноармейского. Пожилая женщина шла туда же, предположительно по обочине. Скорее всего, водитель «Гранты» не успел среагировать и врезался в пешехода.

Как сообщают в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии 74-летняя женщина скончалась на месте.

По данному делу проводится проверка.

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