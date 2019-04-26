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Под Азовом автомобилист сбил девушку и скрылся с места ДТП

Под Азовом автомобилист сбил девушку и скрылся с места ДТП
В Ростовской области разыскивают водителя, который сбил девушку и скрылся с места происшествия. Авария произошла вечером 26 апреля в хуторе Задонский Азовского района.

По предварительной информации, водитель допустил наезда на 26-летнюю девушку, которая шла по переулке Средний. После случившегося автомобилист покинул место происшествия.

Пострадавшую с травмами доставили в больницу. Водителя до сих пор не нашли.

Если вы стали очевидцем ДТП, позвоните по номерам: 6-75-02, 6-79-98, 7-14-11, 7-14-20 или 02.

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