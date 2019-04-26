Под Азовом автомобилист сбил девушку и скрылся с места ДТП



В Ростовской области разыскивают водителя, который сбил девушку и скрылся с места происшествия. Авария произошла вечером 26 апреля в хуторе Задонский Азовского района.



По предварительной информации, водитель допустил наезда на 26-летнюю девушку, которая шла по переулке Средний. После случившегося автомобилист покинул место происшествия.



Пострадавшую с травмами доставили в больницу. Водителя до сих пор не нашли.



Если вы стали очевидцем ДТП, позвоните по номерам: 6-75-02, 6-79-98, 7-14-11, 7-14-20 или 02.