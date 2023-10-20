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В Шахтах 14-летний подросток на мотоцикле попал в больницу после ДТП

В Шахтах 14-летний подросток на мотоцикле попал в больницу после ДТП
В Шахтах произошла авария, в которой пострадал несовершеннолетний мотоциклист. ДТП случилось 19 октября около 17:30.

В тот день 40-летняя женщина за рулем «Лады Калины» ехала по улице Дачной. В районе дома № 202 она повернула налево. В этот момент по встречной полосе ехал 14-летний подросток на мотоцикле Zuumav FX CR300P. Женщина не уступила дорогу юному байкеру и врезалась в него.

Удар был настолько мощным, что водитель двухколесного транспорта отлетел на несколько метров. В УГИБДД по Ростовской области уточнили, что подростка с травмами доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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