В Аксайском районе Ростовской области на рельсах нашли труп мужчины

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В Аксайском районе Ростовской области на ж/д путях нашли труп мужчины 13 января. Личность человека не установлена. Информацию об этом сообщили в МБУ АР "УПЧС".Около 19:05 машинист товарного поезда совершил экстренное торможение. Он сообщил, что на железнодорожных путях между площадками "Аксай" и "Стекольный завод" заметил труп мужчины. По предварительным данным, человек попал под колеса локомотива.Обстоятельства произошедшего и личность погибшего устанавливаются.