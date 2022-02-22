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В Ростовской области возле ж/д путей нашли труп 35-летнего мужчины

В Ростовской области возле ж/д путей нашли труп 35-летнего мужчины
Труп 35-летнего мужчины нашли возле железнодорожных путей в Ростовской области. Происшествие случилось 24 февраля в районе перегона Какичев Белокалитвинского района.

Как сообщил Rostov.ru источник, машинист поезда увидел возле ж/д путей труп мужчины. Он сообщил диспетчеру, а тот уже вызвал на место полицию. Правоохранители установили его личность. Умершим оказался пропавший 4 февраля житель поселка Коксового Андрей Бочаров. Эксперты не нашли и следов насилия на теле мужчины. На нем не было гнилостных изменений и трупных пятен. Видимо, труп пролежал возле ж/д путей недолго.

Примечательно, что тело Андрея нашли за несколько десятков километров от дома. Как мужчина оказался так далеко от места проживания, неизвестно. Сейчас в обстоятельствах его смерти разбираются правоохранители.
Фото: Лиза Алерт.
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