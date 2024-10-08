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Крупный ландшафтный пожар под Ростовом потушили

Крупный ландшафтный пожар под Ростовом потушили
В Ростовской области потушили крупный ландшафтный пожар. Возгорание произошло в поле возле станицы Ольгинской в Аксайском районе.

Огонь вспыхнул около 21:30 на 1 060-м километре федеральной трассы М-4 «Дон». Местные жители вызвали пожарных. На место происшествия прибыли 12 человек и три единицы спецтехники.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, пожар был полностью потушен примерно через шесть часов. Огонь успел распространиться на площадь около трех тысяч квадратных метров.
Фото: соцсети
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