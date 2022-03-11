В Аксайском районе на огромной площади горела балка: видео

Фото/видео: DonDay.ru.

В Аксайском районе произошел крупный пожар. Балка загорелась около 20 часов 14 марта в районе СНТ «Восход».По словам очевидцев, западный ветер разгонял огонь на десятки и сотни метров, направляя в сторону станицы Мишкинской. На кадрах видно, как пламя распространяется по сухой растительности.На место направили спасателей на двух машинах с цистернами. Они приступили к тушению сразу с двух сторон - со стороны СНТ «Кристалл» и станицы Мишкинской. До приезда пожарных пламя сдерживали местные жители. Они носили ведра с водой, не давая огню уничтожить еще большую территорию. Полностью потушить пожар удалось к 21 часу.