В Новочеркасске на огромной площади горит камыш: видео



В Новочеркасске Ростовской области произошёл крупный пожар на камышовом поле. Огонь вспыхнул днём 26 марта на улице Социалистической.



Пламя пылает на огромной площади в каких-то двух десятках метров от жилых домов. Там же проходит железная дорога. По словам очевидцев, ситуацию усугубляет сильный ветер. Из-за него огонь с огромной скоростью распространяется по полю. К счастью, он не успел перекинуться на здания. На кадрах видно, что их крыши покрыты хворостом — неизвестно, сколько трагедий могло произойти из-за этого.



Автор видео написал, что на место ЧП приехали две пожарные машины.



