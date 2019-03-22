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В Новочеркасске на огромной площади горит камыш: видео

В Новочеркасске на огромной площади горит камыш: видео
В Новочеркасске Ростовской области произошёл крупный пожар на камышовом поле. Огонь вспыхнул днём 26 марта на улице Социалистической.

Пламя пылает на огромной площади в каких-то двух десятках метров от жилых домов. Там же проходит железная дорога. По словам очевидцев, ситуацию усугубляет сильный ветер. Из-за него огонь с огромной скоростью распространяется по полю. К счастью, он не успел перекинуться на здания. На кадрах видно, что их крыши покрыты хворостом — неизвестно, сколько трагедий могло произойти из-за этого.

Автор видео написал, что на место ЧП приехали две пожарные машины.

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