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В Ростове в ЖК «Вересаево» среди жилых домов упал беспилотный летательный аппарат

В Ростове в ЖК «Вересаево» среди жилых домов упал беспилотный летательный аппарат
В Ростове в ЖК «Вересаево» среди жилых домов упал беспилотный летательный аппарат. Инцидент произошел 29 февраля около 16:00.

Donday с ссылкой на источник сообщает, что между жилых домов упал квадракоптер. На место происшествия прибыли экстренные службы: полиция, пожарные и врачи. Пока официальной информации о том безопасен ли неизвестный летательный аппарат нет.

Напомним, буквально вчера квадракоптер упал возле школы №54 на проспекте Шолохова. Дети и сотрудники учебного заведения были отправлены домой, а территорию оцепили. По оценке экспертов, дрон оказался безопасен.
Фото: Donday
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