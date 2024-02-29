Фото: Donday

В Ростове в ЖК «Вересаево» среди жилых домов упал беспилотный летательный аппарат. Инцидент произошел 29 февраля около 16:00.Donday с ссылкой на источник сообщает, что между жилых домов упал квадракоптер. На место происшествия прибыли экстренные службы: полиция, пожарные и врачи. Пока официальной информации о том безопасен ли неизвестный летательный аппарат нет.Напомним, буквально вчера квадракоптер упал возле школы №54 на проспекте Шолохова. Дети и сотрудники учебного заведения были отправлены домой, а территорию оцепили. По оценке экспертов, дрон оказался безопасен.