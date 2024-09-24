Игрушечный дрон не на шутку напугал жителей Ростовской области
Детский дрон вызвал тревогу у жителей Ростовской области. Инцидент произошел 19 сентября в поселке Горняцком Белокалитвинского района.
Жители улицы Дзержинского заметили в небе необычный объект. Он напоминал беспилотник и двигался в сторону жилых зданий. Люди сильно испугались, заподозрив, что дрон может упасть прямо на них. На место прибыли все экстренные службы.
Как выяснили позже, дрон оказался обычным квадрокоптером для детей. Видимо, кто-то из местных ребят запустил игрушечный дрон.
Добавим, что в Ростовской области действует запрет на использование беспилотников. Эти ограничения касаются как физических, так и юридических лиц. За нарушение правил предусмотрен штраф для граждан и должностных лиц до 150 тысяч рублей, а для организаций — до 300 тысяч рублей или приостановление их деятельности.