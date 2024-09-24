Игрушечный дрон не на шутку напугал жителей Ростовской области

Фото: Ростов ру.

Детский дрон вызвал тревогу у жителей Ростовской области. Инцидент произошел 19 сентября в поселке Горняцком Белокалитвинского района.Жители улицы Дзержинского заметили в небе необычный объект. Он напоминал беспилотник и двигался в сторону жилых зданий. Люди сильно испугались, заподозрив, что дрон может упасть прямо на них. На место прибыли все экстренные службы.Как выяснили позже, дрон оказался обычным квадрокоптером для детей. Видимо, кто-то из местных ребят запустил игрушечный дрон.Добавим, что в Ростовской области действует запрет на использование беспилотников. Эти ограничения касаются как физических, так и юридических лиц. За нарушение правил предусмотрен штраф для граждан и должностных лиц до 150 тысяч рублей, а для организаций — до 300 тысяч рублей или приостановление их деятельности.