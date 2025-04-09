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Жителям трехэтажки на Платова в Аксае разрешили вернуться в квартиры



В Аксае жителям многоквартирного дома разрешено вернуться в свои жилища после нейтрализации беспилотника. Об этом сообщает портал DonDay.

Напомним, что ночью 9 апреля в дом № 74 по улице Платова врезался дрон, зацепившись за бельевые веревки между вторым и третьим этажами.

Как рассказывают жильцы, около 3 часов ночи они услышали сильный взрыв. Выйдя на улицу, люди увидели дрон, запутавшийся в веревках для сушки белья. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и оцепили территорию.
Жителям трехэтажки на Платова в Аксае разрешили вернуться в квартиры

В целях безопасности жильцы были эвакуированы. В качестве временного убежища был предоставлен дом культуры "Молодежный".

Операция по обезвреживанию началась через шесть часов после обнаружения дрона. Саперы и полицейские вошли в квартиру, возле балкона которой находился БПЛА, чтобы оценить обстановку. Специалисты рассматривали два варианта: обезвреживание полетного контроллера или подрыв боевой части. В итоге было принято решение подорвать беспилотник на месте.

Дрон был взорван с помощью специального детонирующего устройства, установленного на вышке. После взрыва от аппарата отделилась боевая часть, а корпус остался висеть на веревках. Саперы предупредили о возможной детонации боевой части в любой момент.

После обезвреживания боевой части и извлечения детонатора экстренные службы приступили к снятию остатков БПЛА. Дрон был погружен в автомобиль и отправлен на полигон для окончательной утилизации.

Важно отметить, что у дрона отсутствовало одно крыло. Его поиски продолжались более шести часов. Впоследствии крыло было обнаружено на вышке сотовой связи, неподалеку от дома. Предположительно, дрон зацепился за вышку, прежде чем врезаться в дом.
Фото: DonDay
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