В аэропорту Платов задержали мужчину, курившего на борту самолета

В ростовском аэропорту Платов задержали мужчину, курившего на борту самолета. Об инциденте стало известно 3 мая.Житель города Алавреди Республики Армения во время полета взял сигареты и пошел в туалетную комнату. Там он закурил, скрываясь от посторонних глаз. Проводники почувствовали запах дыма и нашли нарушителя. Как только самолет приземлился, полицейские задержали мужчину и доставили его в дежурную часть.- В отношении нарушителя составлен административный протокол за нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, - прокомментировали в УТ МВД России по СКФО.Мужчине грозит административный штраф до полутора тысяч рублей.