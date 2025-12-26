Утром 26 декабря на Дону отменили беспилотную опасность

Фото: Donday

В Ростовской области отменен режим беспилотной опасности, действовавший с вечера 25 декабря. Сигнал от региональной системы оповещения (РСЧС) об отмене поступил в 5:30 утра 26 декабря.Накануне, около 21:00, жителям региона было рекомендовано не покидать помещения, отойти от окон и избегать пребывания на улице из-за объявленной угрозы атак БПЛА.Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО успешно отразили атаку беспилотников над Миллеровским, Чертковским, Шолоховским и Тарасовским районами. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. В настоящее время ведется оценка возможных последствий инцидента на земле.