Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Умер заслуженный учитель России и ветеран ВОВ из Каменска Петр Авилов

Умер заслуженный учитель России и ветеран ВОВ из Каменска Петр Авилов
Из жизни ушел Почетный гражданин Каменска-Шахтинского Петр Авилов. Заслуженного учителя России и ветерана Великой Отечественной войны не стало 5 декабря.

Петра Андреевича Авилова знает весь Каменск-Шахтинский. Это был почетный гражданин своего родного города, почетный железнодорожник, ветеран Великой Отечественной войны.

Долгое время после войны он работал в школах №№ 104 (18) и 34 (17) директором, после преподавал в Лиховском филиале Батайского ж/д техникума. Получил звание заслуженного учителя России.

Прощание с почетным каменчанином состоится 6 декабря в 12 часов в микрорайоне Лиховском.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.