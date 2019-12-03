Умер заслуженный учитель России и ветеран ВОВ из Каменска Петр Авилов



Из жизни ушел Почетный гражданин Каменска-Шахтинского Петр Авилов. Заслуженного учителя России и ветерана Великой Отечественной войны не стало 5 декабря.



Петра Андреевича Авилова знает весь Каменск-Шахтинский. Это был почетный гражданин своего родного города, почетный железнодорожник, ветеран Великой Отечественной войны.



Долгое время после войны он работал в школах №№ 104 (18) и 34 (17) директором, после преподавал в Лиховском филиале Батайского ж/д техникума. Получил звание заслуженного учителя России.



Прощание с почетным каменчанином состоится 6 декабря в 12 часов в микрорайоне Лиховском.