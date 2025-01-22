Умер экс-председатель Совета стариков Батайского городского казачьего общества

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Ушел из жизни член Совета стариков городского казачьего общества «Батайское». Анатолий Лисица умер в возрасте 86 лет. О его смерти рассказали во Всевеликом войске Донском 22 января.Анатолий Лисица присоединился к казакам в 1990 году. Более 20 лет возглавлял Батайское городское общество охотников и рыболовов.В 2012 году его выбрали председателем Совета стариков Батайского городского казачьего общества.За свою жизнь Анатолий Лисица был удостоен множества наград.