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Умер экс-председатель Совета стариков Батайского городского казачьего общества

Умер экс-председатель Совета стариков Батайского городского казачьего общества
Ушел из жизни член Совета стариков городского казачьего общества «Батайское». Анатолий Лисица умер в возрасте 86 лет. О его смерти рассказали во Всевеликом войске Донском 22 января.

Анатолий Лисица присоединился к казакам в 1990 году. Более 20 лет возглавлял Батайское городское общество охотников и рыболовов.

В 2012 году его выбрали председателем Совета стариков Батайского городского казачьего общества.

За свою жизнь Анатолий Лисица был удостоен множества наград.
Фото: соцсети
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