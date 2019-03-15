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Выяснены обстоятельства гибели мужчины, труп которого нашли в Таганрогском заливе

Выяснены обстоятельства гибели мужчины, труп которого нашли в Таганрогском заливе
Выяснены обстоятельства гибели мужчины, труп которого нашли в Таганрогском заливе. Подробности трагедии сообщили в Южном СУТ СК.

Трагедия произошла 17 марта. По предварительным данным, трое мужчин из Таганрога решили поплавать на лодке по Таганрогскому заливу. Они собирались проверить мотор. Во время движения лодка врезалась в препятствие. При этом один человек получил тяжелую травму головы. Он скончался на месте.

– В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. В лодке находились местные жители 34, 36 и 38 лет. Все они не имели прав на управление, – отметила помощник руководителя Южного СУT СК России Анна Терземан.

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