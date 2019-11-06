В Ростовской области возле железной дороги нашли труп мужчины



Труп 59-летнего мужчины обнаружили в Ростовской области. Тело Юрия Ц. нашли в городе Каменске-Шахтинском 7 ноября. Оно лежало в нескольких метрах от железной дороги в микрорайоне Заводском на перегоне Каменск — Погорелово.



Пока причины смерти мужчины не известны. Как рассказала помощник руководителя Южного СУТ СК Анна Терземан, следователи назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. Специалисты определят точное время смерти Юрия, а также ее причины. Все обстоятельства происшествия устанавливают.