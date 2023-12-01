Труп мужчины нашли на сгоревшем рынке «Темерник» в Ростове
На месте сгоревшего рынка «Темерник» в Ростове нашли труп мужчины. Об этом рассказал собственник рынка Шамиль Карабашев 1 декабря.
Крупный пожар случился 30 ноября. В результате возгорания сгорело порядка четырех тысяч квадратных метров. Множество торговых точек сгорело, люди остались без бизнеса, с многомиллионными убытками.
Во время тушения один из жителей города вызвался помочь своему знакомому - торговцу рынка. Когда они выносили из огня товар, мужчине стало плохо. Он схватился за сердце, упал и умер от инфаркта.
Возгорание потушили только к 6:00. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются специалисты.