Труп мужчины нашли на сгоревшем рынке «Темерник» в Ростове

Фото: Ростов ру.

На месте сгоревшего рынка «Темерник» в Ростове нашли труп мужчины. Об этом рассказал собственник рынка Шамиль Карабашев 1 декабря.Крупный пожар случился 30 ноября. В результате возгорания сгорело порядка четырех тысяч квадратных метров. Множество торговых точек сгорело, люди остались без бизнеса, с многомиллионными убытками.Во время тушения один из жителей города вызвался помочь своему знакомому - торговцу рынка. Когда они выносили из огня товар, мужчине стало плохо. Он схватился за сердце, упал и умер от инфаркта.Возгорание потушили только к 6:00. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются специалисты.