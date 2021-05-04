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Водитель мотоцикла погиб в ДТП с участием иномарки в Батайске

Водитель мотоцикла погиб в ДТП с участием иномарки в Батайске
В Батайске 45-летний водитель мотоцикла погиб в аварии. Происшествие случилось днем 6 мая на улице Производственной.

По данным УГИБДД по Ростовской области, 28-летний парень на «Хендай Сонате» не уступил дорогу мотоциклу «Сузуки» при повороте налево. В результате произошло столкновение автомобиля и двухколесного транспорта.

- 45-летний водитель мотоцикла погиб на месте происшествия, - сообщили в ведомстве.

Транспортные средства также получили повреждения. Водитель иномарки чудом не пострадал, потому что удар пришелся на пассажирскую сторону.

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