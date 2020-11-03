Три человека пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области

В Ростовской области на трассе три человека пострадали в аварии двух отечественных авто. Авария произошло утром 6 ноября на трассе Подъезд к хутору Михайловка в Красносулинском районе.На 4-м километре автодороги женщина за рулем автомобиля «ВАЗ-21053» на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог выезжала со второстепенной дороги. Во время маневра она не предоставила преимущество в движении автомобилю «ВАЗ-2109», за рулем которой был 30-летний водитель. В итоге машины столкнулись.- В результате ДТП пострадали оба водителя и 35-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-2109», - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Пострадавшие были доставлены в больницу.