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Два человека пострадали в ДТП на трассе под Ростовом

Два человека пострадали в ДТП на трассе под Ростовом
Два человека пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области. Авария случилась ранним утром 10 сентября в Аксайском районе.

По предварительной информации, на 4-м километре автодороги «Южный подъезд к Новочеркасску» 49-летний водитель на «ВАЗ-11183» превысил скорость и выехал на встречную полосу. Не справившись с управлением, он врезался в «Ниссан Альмеру», за рулем которого был 51-летний шофер.

- Травмы получили водители обоих автомобилей, - уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Мужчины были госпитализированы.

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