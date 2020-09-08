Два человека пострадали в ДТП на трассе под Ростовом

Два человека пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области. Авария случилась ранним утром 10 сентября в Аксайском районе.По предварительной информации, на 4-м километре автодороги «Южный подъезд к Новочеркасску» 49-летний водитель на «ВАЗ-11183» превысил скорость и выехал на встречную полосу. Не справившись с управлением, он врезался в «Ниссан Альмеру», за рулем которого был 51-летний шофер.- Травмы получили водители обоих автомобилей, - уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Мужчины были госпитализированы.