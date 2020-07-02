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Три человека пострадали в столкновении машин на трассе в Ростовской области

Три человека пострадали в столкновении машин на трассе в Ростовской области
В Ростовской области в ДТП пострадали три человека. Авария произошла ночью 4 июля в Октябрьском сельском районе.

Два автомобиля столкнулись на трассе между Новочеркасском и посёлком Багаевским. По предварительным данным, 49-летний водитель «ВАЗ-21099» не убедился в безопасности маневра и, совершая разворот, столкнулся с «ВАЗ-2114».
- В результате ДТП оба водителя, а также 38-летний пассажир «девяносто девятой» получили травмы и были доставлены в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливают все обстоятельства случившегося.

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