Три человека пострадали при пожаре в ларьке с шаурмой на Левенцовке

На Левенцовке при пожаре в ларьке с шаурмой пострадали три человека. Возгорание случилось в ночь на 7 января на улице Жданова, 14.Как рассказали очевидцы, в павильоне взорвался газовый баллон. Из-за этого ларек загорелся, пламя быстро перекинулось на три соседних магазина.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, сообщение о возгорании поступило в 00:29. Пожар тушили 38 спасателей до 2 часов ночи.Троих работников павильона доставили в БСМП с ожогами. Очевидцы заметили, как они выбегали из горящего ларька.