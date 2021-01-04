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Ларек с шаурмой взорвался на Левенцовке

Ларек с шаурмой взорвался на Левенцовке
В Ростове-на-Дону в микрорайоне Левенцовский взорвался ларек с шаурмой. Происшествие случилось на улице Доватора, в районе гипермаркета «Лента» ночью 7 января.

Местные жители сообщают, что были слышны сильные взрывы и видна вспышка. Скорее всего, в павильоне взорвался газовый баллон. Через несколько минут на место прибыли все экстренные службы. Проезжую часть на улице Жданова перекрыли.

Очевидцы видели, как из горящей шаурмичной выбежали, как минимум, два человека. Позже их забрала скорая помощь.

Около часа ночи огонь охватил весь торговый ряд. Информация о площади, причине возгорания и пострадавших уточняется.

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