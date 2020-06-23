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В Новочеркасске трёхлетний мальчик погиб, выпав из окна

В Новочеркасске трёхлетний мальчик погиб, выпав из окна
В Новочеркасске трёхлетний ребёнок погиб по трагической случайности. Происшествие случилось на улице Макаренко днём 25 июня.

Как сообщает DonDay.ru, мальчик, находясь в квартире на пятом этаже, остался без присмотра родителей. Кроха залез на подоконник и облокотился на москитную сетку. Так как окно было открыто, в следующую секунду малыш выпал наружу. Прохожие увидели лежавшего на земле окровавленного мальчика и тут же вызвали «скорую». К сожалению, медикам не удалось спасти его. От полученных травм он умер по дороге в больницу.

В данной ситуации разбираются правоохранители. Они выясняют, почему ребёнок остался дома один.

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