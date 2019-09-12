Трактор и два прицепа сгорели в донской станице
В Кагальницком районе Ростовской области сгорели трактор и два прицепа. Возгорание произошло в станице Кагальницкой.
Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы 13 сентября в 15:30. На восточной окраине посёлка загорелись трактор МТЗ-80 и два прицепа. Огнём также была охвачена солома на площади 50 квадратных метров.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Причина возгорания устанавливается.
К тушению привлекались 13 спасателей и две единицы техники.