Суд в Ростове продлил меру пресечения бывшему вице-премьеру Крыма Владимиру Серову

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Ленинский районный суд Ростова продлил меру пресечения бывшему вице-премьеру Крыма Владимиру Серову. Он будет находиться под стражей до 17 мая включительно. Об этом сообщили в пресс-службе объединенных судов Ростовской области.Владимир Серов достаточно долгое время находился на посту сити-менеджера Судака. Он возглавлял администрацию города еще во времена, когда Крым был частью Украины. Кроме того, с июля 2017 года по март 2018-го он был зампредом крымского правительства и курировал сферы энергетики, ЖКХ и транспорта.В апреле 2019-го стало известно, что Владимир Серов стал фигурантом уголовного дела. Бывший мэр Судака подозревается в посредничестве в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Однако чиновник решил скрыться от следствия, сбежав в Краснодарский край. Его объявили в федеральный розыск. Спустя время Владимира Серова нашли и задержали правоохранители. Его перевезли в Ростов-на-Дону.Окончания следствия он будет дожидаться в СИЗО. Экс-чиновнику грозит до пяти лет лишения свободы.