В Таганроге осудили экс-гендиректора ТАНТК имени Бериева за растрату средств при строительстве самолётов для Минобороны



Таганрогский городской суд вынес приговор бывшему генеральному директору ТАНТК имени Бериева Игорю Гаривадскому. Решение огласили 12 августа.



Экс-руководителя предприятия обвиняли в хищении средств при строительстве самолетов для Министерства обороны. Согласно материалам дела с 2014-го по 2015 год Игорь Гаривадский потратил часть аванса, выплаченного военным ведомством за строительство пяти самолётов Бе-200.



Амфибии так и не были переданы Минобороны, из-за чего госконтракт расторгли, а в отношении руководителя завода возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

- Подсудимый свою вину частично признал, не согласившись с квалификацией его действий, - рассказали в Таганрогском городском суде. - Суд приговорил его к лишению свободы сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил. У осуждённого есть время, чтобы его обжаловать.



Добавим, что ранее Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева потребовал взыскать с МЧС России 1,5 млрд рублей за самолёт Бе-200, произведенный для ведомства. Но в ходе разбирательства выяснилось, что к конфликту заказчика и поставщика привела коррупция в руководстве завода.