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Студенты ростовского вуза ЮФУ устроили поножовщину возле общежития

Студенты ростовского вуза ЮФУ устроили поножовщину возле общежития
Поножовщину устроили студенты ЮФУ на площадке возле общежития. Инцидент произошел 30 ноября в районе улицы Зорге.

Свидетели утверждают, что участниками конфликта стали несколько молодых людей. Они сначала скандалили, а потом пустили в ход кулаки. У одного из них в руках блеснул нож. Спустя несколько минут потасовки один парень упал на землю.

На место прибыли полицейские и «скорая». Правоохранители закрыли входную дверь общежития, чтобы участники конфликта не сбежали. Вскоре они вывели на улицу двоих молодых людей. Усадив их в «бобик», полицейские увезли парней в участок.

Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас в обстоятельствах конфликта разбираются следственные органы.

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