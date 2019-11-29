Студенты ростовского вуза ЮФУ устроили поножовщину возле общежития



Поножовщину устроили студенты ЮФУ на площадке возле общежития. Инцидент произошел 30 ноября в районе улицы Зорге.



Свидетели утверждают, что участниками конфликта стали несколько молодых людей. Они сначала скандалили, а потом пустили в ход кулаки. У одного из них в руках блеснул нож. Спустя несколько минут потасовки один парень упал на землю.



На место прибыли полицейские и «скорая». Правоохранители закрыли входную дверь общежития, чтобы участники конфликта не сбежали. Вскоре они вывели на улицу двоих молодых людей. Усадив их в «бобик», полицейские увезли парней в участок.



Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас в обстоятельствах конфликта разбираются следственные органы.