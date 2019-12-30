Поножовщину устроили мужчины в кафе в Ростове



В одном из заведений в Ростове неизвестные устроили поножовщину. Происшествие случилось 30 декабря в кафе на улице Мечникова.



По информации издания DonDay.ru, в заведении к одному из посетителей подошли двое парней. Они стали задевать молодого человека. Чтобы отвадить дебоширов, он позвонил брату и позвал его на подмогу.



Ростовчанин, в свою очередь, взял с собой друга. Когда молодые люди пришли в кафе, парень успел сбежать. Тогда негодяи напали с ножом на его приятелей.



В результате перепалки двое парней доставлены в больницу с проникающими ранениями и кровопотерей. В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили факт конфликта в заведении. По факту начата проверка.