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В студенческом общежитии Ростова арестовали двух парней

В студенческом общежитии Ростова арестовали двух парней
Полицейские задержали двух парней в студенческом общежитии Ростова. О случившемся рассказали жильцы. Инцидент произошёл вечером 30 ноября в районе кольца 339-й Стрелковой дивизии.

К одному из зданий в студгородке подъехала полицейская машина. Правоохранители сообщили вахтёру, что разыскивают подозреваемых. Они оцепили здание и опросили запереть входную дверь. Сами тем временем отправились в комнаты, где проживали разыскиваемые. Через какое-то время они вывели из общежития двух молодых людей. Усадив их в «бобик», полицейские увезли задержанных. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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