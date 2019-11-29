В студенческом общежитии Ростова арестовали двух парней



Полицейские задержали двух парней в студенческом общежитии Ростова. О случившемся рассказали жильцы. Инцидент произошёл вечером 30 ноября в районе кольца 339-й Стрелковой дивизии.



К одному из зданий в студгородке подъехала полицейская машина. Правоохранители сообщили вахтёру, что разыскивают подозреваемых. Они оцепили здание и опросили запереть входную дверь. Сами тем временем отправились в комнаты, где проживали разыскиваемые. Через какое-то время они вывели из общежития двух молодых людей. Усадив их в «бобик», полицейские увезли задержанных. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

