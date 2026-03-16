Адские пробки из-за двух аварий парализовали движение на трассе между Ростовом-на-Дону и Таганрогом

Фото: соцсети

Жуткие заторы сковали движение на трассе Ростов-на-Дону – Таганрог после двух дорожно-транспортных происшествий. Оба инцидента произошли 16 марта примерно в 14:00.Первая авария зафиксирована неподалеку от поселка Самбэк. Она спровоцировала пробку длиной около девяти километров, начинающуюся от Приморского сельского поселения и ведущую к повороту на Самбэк.Вторая авария произошла в районе хутора Пятихатки. Здесь затор длиной более трех километров образовался от Синявского сельского поселения до 38-го километра трассы Р-280.Очевидцы опубликовали видеозаписи с места серьезного происшествия недалеко от Пятихаток. На кадрах видно, что в аварии участвовали два автомобиля. Одна из иномарок получила значительные повреждения, напоминая смятую консервную банку. Информация о наличии пострадавших отсутствует. Детали произошедшего выясняются.