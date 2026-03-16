В жуткой аварии на трассе в Ростовской области двое погибли и двое пострадали

На федеральной трассе Р-280 «Новороссия» в Ростовской области, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Вблизи хутора Пятихатки днем 16 марта, в результате столкновения двух легковых автомобилей, погибли два человека, еще двое получили ранения различной степени тяжести.По предварительной информации, полученной от регионального Управления ГИБДД, трагедия разыгралась около полудня. 71-летний водитель автомобиля «Киа Соул», двигаясь в направлении движения, по неустановленным пока причинам превысил допустимую скорость. Не справившись с управлением, водитель допустил выезд из занимаемой полосы, после чего его автомобиль врезался в барьерное ограждение.Сила удара оказалась настолько велика, что «Киа Соул» отбросило на полосу встречного движения. Там произошло лобовое столкновение с автомобилем «Омода», которым управлял 46-летний водитель.В результате данного происшествия оба водителя, участники аварии, скончались на месте до прибытия медиков. Серьезные травмы получили двое пассажиров автомобиля «Омода» – 43-летний и 19-летний пассажиры. Они были экстренно госпитализированы.В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии. По факту аварии будет проведена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.