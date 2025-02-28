В Ростовской области сгорела деревянная постройка

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В ночь на 24 февраля в городе Сальске Ростовской области дотла сгорело деревянное строение. Инцидент случился в садовом некоммерческом товариществе «Южное» около полуночи.Согласно сведениям из областного управления МЧС, возгорание началось в деревянном доме, находящемся на 4-й Линии. О происшествии сообщили жильцы соседних участков, которых разбудил звук трескающегося шифера. Заметив пламя, охватившее небольшой дом, они вызвали пожарных. К моменту прибытия пожарных огонь распространился на 20 квадратных метров.На место оперативно прибыли два пожарных расчета общей численностью шесть человек. Локализовать и потушить пожар удалось к 00:38.По информации ГУ МЧС Ростовской области, в результате инцидента пострадавших нет.