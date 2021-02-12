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Стало известно, в каком состоянии пострадавший от взрыва самогонного аппарата житель Таганрога

Стало известно, в каком состоянии пострадавший от взрыва самогонного аппарата житель Таганрога
Стало известно, в каком состоянии находится пострадавший от взрыва самогонного аппарата житель Таганрога. Как пишет DoDay.ru, 49-летний мужчина лежит в реанимации городской БСМП. Пациент среднетяжелый.
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Напомним, происшествие случилось около 18 часов 13 февраля в переулке 1-м Новом, 16/1. Хозяин квартиры на шестом этаже многоквартирного дома готовил самогон. Вероятно, из-за нарушения правил эксплуатации самогонного аппарата случился взрыв.

Мужчину госпитализировали с ожогами 90% поверхности тела.

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