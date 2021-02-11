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В Таганроге в квартире взорвался самогонный аппарат: пострадал хозяин

В Таганроге в квартире взорвался самогонный аппарат: пострадал хозяин
В Таганроге 49-летний мужчина получил сильнейшие ожоги при взрыве самогонного аппарата. Происшествие случилось вечером 13 февраля в переулке 1-м Новом, 16/1.

По данным портала DonDay.ru, жители дома позвонили в экстренные службы и сообщили, что в одной из квартир что-то взорвалось. Один из жильцов варил самогон, и в какой-то момент самогонный аппарат взорвался. Хозяина нашли на кухне рядом с ним.

Сейчас пострадавший мужчина доставлен в больницу. У него 90% ожогов тела. Врачи борются за его жизнь.

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