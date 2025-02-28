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Стали известны подробности аварии с опрокинувшимся авто в Ростовской области

Стали известны подробности аварии с опрокинувшимся авто в Ростовской области

Появились новые данные об аварии с перевернувшейся машиной на окраине Красного Сулина. Происшествие случилось 28 февраля в районе полудня на дороге, соединяющей город с трассой Новошахтинск – Гуково.

По предварительным данным, 75-летний мужчина, управлявший автомобилем «Чери Амулет A15», не справился с управлением. Транспортное средство на большой скорости ушло в сторону обочины, после чего вылетело в кювет и опрокинулось.

По сведениям, полученным в ГИБДД Ростовской области, водитель не пострадал.
Фото: ГИБДД
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