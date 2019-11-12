Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Стали известны личности двух погибших в ДТП в Шахтах

Стали известны личности двух погибших в ДТП в Шахтах
Стали известны личности водителя и пассажира легковушки, погибших в ДТП в Шахтах. Трагедия произошла 13 ноября на улице Дачной примерно в 18:30.

Мужчина за рулём «Рено Логан» на большой скорости врезался в припаркованный на обочине КамАЗ. Иномарка буквально впечаталась в грузовик, автомобиль смяло настолько, что он стал похож на груду металла. Спасатели с помощью специального оборудования доставил из «Рено» водителя и пассажира. Увы, они оказались мертвы.

Как сообщает DonDay Шахты, погибшими оказались 57-летние супруги Юрий и Елена Б. Известно, что они жили на улице Володарского. Муж и жена любили путешествовать по России и странам зарубежья. У них остался 32-летний сын Владимир.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.