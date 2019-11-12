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В Ростовской области водитель и пассажирка легковушки погибли, врезавшись в КамАЗ

В Ростовской области водитель и пассажирка легковушки погибли, врезавшись в КамАЗ
На Дону водитель на иномарке врезался в припаркованный КамАЗ. Происшествие случилось 13 ноября в Шахтах на улице Дачной.

По предварительным данным, мужчина ехал на автомобиле «Рено Логан» во время движения влетел в КамАЗ, стоявший припаркованным на обочине. В результате столкновения легковушка впечаталась в грузовик, превратившись в груду металла.

Прибывшим на место спасателям пришлось с помощью специальной техники доставать людей из покореженной машины. Помощь врачей им не понадобилась. Они были мертвы.

По факту ДТП правоохранители проводят проверку.

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