Стала известна личность 19-летнего парня, разбившегося в Белой Калитве
Стала известна личность водителя, попавшего в смертельное ДТП в Белой Калитве. Даниил И. уходил от погони сотрудников ДПС.
Мать погибшего, Юлия, рассказала DonDay.ru, что в день трагедии он отмечал день рождения. В ночь на 14 марта парень повздорил с девушкой. Расстроившись, он сел за руль «ВАЗ-2114» и уехал.
Сотрудники ДПС заметили, что водитель превысил скорость, и решили остановить его. Однако Даниил проигнорировал требование, и за ним выехал патруль.
Пытаясь оторваться от преследователей, парень набирал скорость. На пересечении улиц Вокзальной и Энгельса он не справился с управлением и врезался в продуктовый магазин. Даниил получил смертельные травмы.