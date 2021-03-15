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Стала известна личность 19-летнего парня, разбившегося в Белой Калитве

Стала известна личность 19-летнего парня, разбившегося в Белой Калитве
Стала известна личность водителя, попавшего в смертельное ДТП в Белой Калитве. Даниил И. уходил от погони сотрудников ДПС.

Мать погибшего, Юлия, рассказала DonDay.ru, что в день трагедии он отмечал день рождения. В ночь на 14 марта парень повздорил с девушкой. Расстроившись, он сел за руль «ВАЗ-2114» и уехал.

Сотрудники ДПС заметили, что водитель превысил скорость, и решили остановить его. Однако Даниил проигнорировал требование, и за ним выехал патруль.

Пытаясь оторваться от преследователей, парень набирал скорость. На пересечении улиц Вокзальной и Энгельса он не справился с управлением и врезался в продуктовый магазин. Даниил получил смертельные травмы.

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