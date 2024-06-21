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В соседнем с Ростовской областью регионе при атаке беспилотников погиб человек

В соседнем с Ростовской областью регионе при атаке беспилотников погиб человек
В Краснодаре после атаки БПЛА погиб сотрудник котельной. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По информации Минобороны РФ, в регионе уничтожили 43 беспилотника. В результате массовой атаки обломки БПЛА упали на котельную рядом с поврежденным автовокзалом Южным. В Северном районе повреждены административные здания.

Кроме того, известно, что в результате атаки есть пострадавшие. Один из работников поврежденной котельной погиб.
Фото: СоцСети
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