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Стала известна личность подозреваемого в нападении на жителей Ростова

Стала известна личность подозреваемого в нападении на жителей Ростова

Стала известна личность подозреваемого в нападении на жителей Ростова-на-Дону. Как сообщает Dondey, молодого человека зовут Владислав и ему 26 лет.

Знакомые парня говорят, что он состоял на учете у психиатра и даже лежал в лечебнице. В настоящий момент подозреваемый находится на допросе в отделении полиции.

Днем 16 декабря на Северном он ранил как минимум троих человек. Двух девушек и юношу. По словам очевидцев, одна из девушек умерла в больнице. В каком состоянии находятся другие пострадавшие не сообщается.
Фото: Соцсети
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