Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

По факту убийства студента из Эквадора возле общежития ЮФУ завели дело

По факту убийства студента из Эквадора возле общежития ЮФУ завели дело
По факту смерти студента ЮФУ возле общежитий возбуждено уголовное дело. Об этом 1 декабря сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Известно, что между студентами 30 ноября случился конфликт на бытовой почве. В ходе разборок приятель Стивена Я. ударил его ножом в грудь, тот скончался в больнице от полученных повреждений.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Известно, что Стивен Я. был студентом второго курса Таганрогского ИРТСУ.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.