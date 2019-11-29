По факту убийства студента из Эквадора возле общежития ЮФУ завели дело



По факту смерти студента ЮФУ возле общежитий возбуждено уголовное дело. Об этом 1 декабря сообщили в СУ СКР по Ростовской области.



Известно, что между студентами 30 ноября случился конфликт на бытовой почве. В ходе разборок приятель Стивена Я. ударил его ножом в грудь, тот скончался в больнице от полученных повреждений.



- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.



Известно, что Стивен Я. был студентом второго курса Таганрогского ИРТСУ.