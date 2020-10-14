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Под Ростовом погибшего в ДТП мотоциклиста переехал КамАЗ

Под Ростовом погибшего в ДТП мотоциклиста переехал КамАЗ
Мотоциклист погиб в ДТП на трассе под Ростовом. Авария случилась вечером 15 октября на Северном объезде Ростова в Аксайском районе.

По предварительным данным, 31-летний мужчина на мотоцикле марки «Хонда» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «ГАЗель» под управлением 38-летнего шофера.

- В результате аварии, по предварительной информации, мотоциклист скончался на месте происшествия, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Тело мужчины находилось на проезжей части.

Кроме того, после ДТП на лежащего посреди трассы водителя двухколесного транспорта наехал 59-летний мужчина на КамАЗе.

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